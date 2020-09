Commisso finalmente torna a Firenze: sul tavolo tre situazioni da risolvere al più presto

Nei prossimi giorni è atteso il ritorno in Italia di Rocco Commisso. Tanto atteso quanto sperato. Il presidente viola, rimasto bloccati negli USA a causa del Coronavirus, rimetterà piede in terra italiana dopo molti mesi dall’ultima volta. E il rientro a Firenze non sarà di certo tutto un relax per Commisso, che in ottica calciomercato dovrà chiarire varie situazioni al più presto. Rinnovi (o non rinnovi) di Chiesa, Milenkovic e Pezzella su tutti. Una volta capito il futuro dei tre, il magnate americano deciderà insieme ai dirigenti le prossime mosse del mercato della Fiorentina. Altra patata bollente è quella che riguarda lo stadio. Commisso torna pochi giorni dopo l’approvazione dell’emendamento Sblocca-Stadi e la questione Franchi e ora più che mai aperta. Che ci siano nuovi incontri in programma con le istituzioni fiorentine? Ultimo, ma non per importanza, il nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli. La Fiorentina vuole sbloccare definitivamente la situazione e procedere con i lavori. In questa sua nuova parentesi fiorentina dunque, non ci sarà un minuto da perdere per Rocco. Fast, fast, fast!!!

