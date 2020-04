Commisso: “Fiorentina ai vertici se mi lasciano fare lo stadio. Il mio sogno? Ritornare a Firenze da mio figlio e vedere una partita della mia squadra”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, vede per il club viola un futuro roseo: “Io ho tanto entusiasmo – ha spiegato a Sportitalia – abbiamo già speso molto e faremo anche il centro sportivo per le nostre squadre. Purtroppo però non appena siamo arrivati è esplosa anche questa emergenza. Ma se mi lasceranno fare lo stadio non ci vorranno molti anni per vedere la Fiorentina ai vertici. Il segreto del successo di ogni società è quello di avere le strutture. Basti vedere quello che è successo ai grandi club europei e alla Juventus. In Italia bisogna lasciar lavorare che ha voglia di investire. Il mio sogno? Poter tornare a Firenze, rivedere mio figlio e vedere anche le partite della nostra squadra”.

C’è da dire che contro il Coronavirus, i viola si sono attivati da tempo: “Stiamo arrivando ad 800 mila euro raccolti con ‘Forza e Cuore’ e siamo felici. A New York la situazione è ben peggiore rispetto a quanto sta accadendo adesso a Firenze. Vogliamo riprendere a giocare, ma lo faremo solo quando verrà garantita la massima sicurezza”.