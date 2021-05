Commisso: “Fiorentina in vendita per i fiorentini? Una battuta, ma non mi aspettavo nessuna proposta visto che non l’hanno fatta nemmeno quando la società poteva esser presa per quattro milioni di euro”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, attraverso i canali ufficiali del club viola, torna sulla provocazione che aveva lanciato durante la sua ultima conferenza stampa in cui aveva detto di mettere in vendita il club, aspettando una proposta dai fiorentini: “Anche in quell’occasione la mia era stata una battuta. Il calcio mondiale sta passando una crisi economica molto forte. Bisogna guardare le finanze dei club, così come deve farlo la Fiorentina pur non avendo debiti di nessun genere. Prima di prendere grandi decisioni bisogna monitorare la condizione finanziaria della società”.

E ancora: “Comunque non mi aspettavo nessuna proposta d’acquisto da parte dei fiorentini, visto che non lo hanno fatto nemmeno quando la Fiorentina poteva esser presa per quattro milioni di euro, figuriamoci ora che la cifra è molto più alta. Questo significa che che vi piaccia o no bisogna convivere con Rocco e i suoi soldi. Oggi e così domani non si sa. Mi auguro che tutti aiutino Gattuso, a partire dai tifosi, affinché tutti siano felici a Firenze”.