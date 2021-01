Commisso-Fossi, un pomeriggio di sospetti e trame, di tattica e telefonate frenetiche. Il Sindaco campigiano a rapporto dal Presidente prima del vertice a tre…

“Il nostro progetto sullo stadio Franchi è piaciuto anche al governo, ne ho parlato con lo staff del premier Conte, noi andiamo avanti” , dice in mattinata il sindaco Dario Nardella. Come sottolinea La Repubblica, solo un paio d’ore dopo però il patron della Fiorentina Rocco Commisso incontra all’Excelsior il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi per un pranzo a base di maniche di frate al pomodoro, insalata mista, tartine e patatine fritte da cui uscirà che l’opzione Campi è invece ancora sul tavolo. “Se la Fiorentina sceglierà Campi le istituzioni devono collaborare” avverte non a caso Fossi appena dopo il caffè. Comincia un pomeriggio di sospetti e trame, di tattica e telefonate frenetiche anche perchè a nessuno sfugge non solo la circostanza che Commisso ha convocato Fossi prima di aver rivisto Nardella ma pure il fatto che il sindaco campigiano si fionda a trattare col patron prima del trilaterale Firenze- Campi- Regione fissato per stamani alle 9 in Palazzo Vecchio, col governatore Eugenio Giani nelle vesti di mediatore.

