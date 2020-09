Commisso: “Franchi? Se la legge non mi permetterà di fare come dico io non si fa niente. Mia moglie non è voluta andare nemmeno nei bagni dello STADIO…”

Dopo l’incontro a Palazzo Vecchio con il Sindaco di Firenze Dario Nardella, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato così ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com: “E’ andata bene. Non voglio ripetere ciò che è successo con la Mercafir, giovedì sentirete qualcos altro. La situazione è simile a giugno: se la legge non mi permette di fare le cose come dico io non si fa niente. I punti rimangono i soliti tre che evidenzio ogni volta. Voglio rifare lo stadio come dico io. Dovremo andare a Roma per fare un preliminare e mostrare ciò che vogliamo fare. Penso che ci sia possibilità di fare ciò che vogliamo fare noi. In Italia ci sono tanti problemi; quando sono andato a vedere lo STADIO ho visto tante cose brutte, mia moglie non è voluta andare nemmeno nei bagni”.

