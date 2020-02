Commisso frena, Nardella non ci sta. Ma la Mercafir ha ‘preso una bella botta’

Un colpo quasi da KO. E’ quello sferrato dalla Fiorentina ieri nei confronti dell’ipotesi di costruire un nuovo stadio alla Mercafir. Tanti, troppi i dubbi che aleggiano su quei terreni e molto alto il rischio che potenzialmente può correre il club viola. E poi anche economicamente il gioco potrebbe non valere la candela. Resta sempre in piedi l’ipotesi della presentazione di un’offerta condizionata, attraverso la quale il presidente viola Rocco Commisso potrebbe o offrire meno soldi rispetto ai 22 milioni di euro richiesti come base d’asta, oppure chiedere una compartecipazione su opere accessorie e bonifiche. Ma se dovessimo fare un borsino diremmo che anche questa opzione, in questo momento, non è quotatissima.

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, non ci sta. Continua a ribadire alcuni concetti per far capire di aver fatto tutto il possibile per favorire la costruzione di questo nuovo impianto nell’area preposta. Nardella parla di “vero record” fatto segnare dal Consiglio Comunale che ha approvato “una variante urbanistica in meno di tre mesi”.