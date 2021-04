Commisso gioisce per Vlahovic (con tanto di monitor). L’abbraccio con lo ‘zio’ Ribery

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha fatto in tempo ad arrivare a Firenze prima della partita contro l’Atalanta. E ieri sera era al suo posto in tribuna d’onore per assistere al match.

Chi gli ha dato motivo per gioire è stato Dusan Vlahovic, autore di una doppietta. Due sinistri che il numero uno viola ha potuto vedere e rivedere: il presidente s’è fatto anche installare un monitor tv al suo fianco per non perdersi neanche un dettaglio della partita.

Prima del fischio d’inizio c’è stato anche incontro con lo ‘zio’ Franck Ribery. Un abbraccio caloroso tra i due e anche qualche parola scambiata. Il francese ha il contratto in scadenza, ma molto probabilmente questo tema non è stato toccato dai due. Il contesto non era di certo quello adatto per un argomento così delicato.