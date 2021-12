Commisso: “Grande merito dell’arrivo di Italiano alla Fiorentina è di Pradè. Ho sbagliato a mandare via Iachini dopo sole sette giornate, meritava più tempo”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, in collegamento radiofonico con Radio24, ha parlato così: “La squadra è forte quest’anno? E’ relativo. Abbiamo intrapreso uno dei migliori avvii di campionato degli ultimi quindici anni anni. Italiano ha portato grande entusiasmo e ha rivalutato i giocatori degli anni passati. Non abbiamo rivoluzionato la squadra, lui con i giocatori che aveva a disposizione è riuscito ad avere grandi risultati. Il mio errore l’anno scorso fu quello di mandare via Iachini solo dopo sette giornate. Da quello sbaglio ho imparato. Sarebbe stato meglio dare del tempo a Iachini, magari altre dieci giornate. Le critiche mi hanno portato a quella scelta, ma ho sbagliato. Di Italiano mi ha colpito la modestia. Il merito del suo arrivo a Firenze è stato di Pradè, che spesso è stato criticato ingiustamente”.