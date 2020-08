Commisso ha calato le sue pretese per Chiesa? Non è mica così vero…

La Gazzetta dello Sport stamani si occupa di giocatori della Nazionale che possono diventare uomini-mercato. Tra questi c’è sicuramente l’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa. Su di lui si legge: “Prendiamo il caso di Chiesa. Un’estate fa si parlava addirittura di una quotazione da 70 milioni di euro. Ora Commisso è sceso a 60, ma il rischio è che le offerte siano anche inferiori”. Ecco su questo punto è bene precisare che non funziona esattamente così, nel senso che il presidente viola si attende sempre quella cifra da un eventuale acquirente. Semmai punta anche a qualcosa di più piuttosto che a qualcosa di meno, tant’è che all’Inter fu detto che il ragazzo valeva 80 milioni. E’ vero, eravamo in altri tempi, perché si parla di gennaio, quando la pandemia non aveva assestato un duro colpo all’economia mondiale. Ma Commisso ha mantenuto la sua forza economica in questo periodo e non ha alcuna necessità di svendere qualcuno per continuare a fare calcio.

