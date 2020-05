Commisso ha capito che non potrà trattenere un “Chiesa scontento”. Ma le ambizioni non verranno comunque meno

La posizione di Chiesa è cambiata, perché si il giocatore è un valore aggiunto per questa Fiorentina, ma la sua partenza non sarebbe più un colpo così duro da incassare, vista la voglia di Commisso di portare in alto la Fiorentina. Come scrive Calciomercato.com, il presidente americano ha capito che tenere un giocatore scontento non è conveniente, proverà a far restare Federico Chiesa in maglia viola, ma se il ragazzo vorrà partire sarà libero di farlo, naturalmente con una cifra consona al suo valore. Commisso vuole far diventare grande la Fiorentina, e lo farà a prescindere se ci sarà Federico Chiesa o meno, certo di poter contare su Gaetano Castrovilli.