“Commisso ha fatto come i genitori che attaccano i professori quando il figlio va male a scuola, doveva chiedere scusa”

Il giornalista Antonio Montanaro, ha parlato a Radio Bruno, ecco le sue parole sulla questione tifosi della Fiorentina-Gasperini: “Mi ha stupito il comunicato di Commisso, doveva chiedere scusa a Gasperini e all’Atalanta, quelle offese non vanno bene. Il presidente viola ha fatto come i genitori che attaccano i professori quando il figlio va male a scuola, bisogna dare prima l’esempio in casa nostra prima di darlo agli altri”.