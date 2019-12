Commisso ha promesso a Iachini tre rinforzi. Ecco in quale reparto potrebbe arrivare il primo colpo

Rocco Commisso ha promesso a Beppe Iachini tre rinforzi. Uno per reparto. I soldi ci sono. Ora tocca a Joe Barone e Daniele Pradè trasformare le idee in acquisti. Cercando di dare al nuovo tecnico viola queste «forze fresche» il prima possibile. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, alla ripresa del campionato la Fiorentina è attesa dalla trasferta di Bologna e dalla sfida al Franchi contro la Spal. Servono punti per cercare di riconquistare una classifica serena. Il primo colpo dovrebbe arrivare in attacco. Ribery starà fuori ancora un paio di mesi, Pedro andrà in prestito e Vlahovic è un grande talento. Ma è un Duemila. Iachini vuole una punta affidabile.