“Commisso ha sbagliato il modo in cui si è espresso. Gli arbitri non sbagliano per favorire una squadra”

Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato e direttore generale dell’Inter dal 2006 al 2012, ha parlato delle parole di Rocco Commisso nell’intervista post-partita di Fiorentina-Juventus. Queste le sue parole, rilasciate a calciotoday.it: “Secondo me ha sbagliato il modo con cui si è espresso. Ci si può lamentare di un rigore assegnato alla squadra avversaria, ma in un’altra maniera. Anche gli arbitri sbagliano, ma non per favorire una squadra”.