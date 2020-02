Commisso ha scelto il suo diamante offensivo: pronta la super blindatura. Ma intanto c’è da cancellare un record spiacevole

La stagione di passaggio consegne dai Della Valle a Commisso sta servendo alla squadra viola anche per lanciare concretamente la sua scommessa sul centravanti del futuro. E la scelta è ricaduta su Dusan Vlahovic, alla prima vera annata da pro, con i classici colpi entusiasmanti alternati a partite quasi anonime. Il patron della Fiorentina però ha scelto lui come punta di diamante per il futuro a venire, come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, e vorrebbe blindarlo ulteriormente nonostante un contratto già fino al 2023. Per il serbo arriverà a breve il momento di discutere come prolungare fino al 2025, dopo i rifiuti viola a Napoli e Roma. Intanto Vlahovic dovrebbe tornare anche titolare domani a Genova, per cercare di cancellare un “record” spiacevole, quello del bomber col più basso numero di reti segnate in A: tolto il Verona infatti, nessun altro club ha il suo capocannoniere interno al di sotto dei 4 gol, quelli segnati dal serbo (e da Chiesa). Già da domani il classe 2000 proverà ad aumentare questo score.