L’ex calciatore della Fiorentina Luciano Chiarugi, intervistato da La Toscana Nuova, ha toccato vari argomenti di attualità viola: “Commisso? Ha una grande voglia di fare ma va rivisto il lavoro dei suoi stretti collaboratori. C’è una squadra che cambia poco il passo, a centrocampo giocatori similari e pochi gol da parte dei calciatori extra attacco. Ora la Fiorentina ha partite difficili da affrontare, speriamo che la compagine viola possa farci vedere buone cose come ha fatto in alcune partite. Bisogna stare con i piedi per terra, la classifica non rispecchia i valori di questa squadra”.