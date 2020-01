Commisso: “Ho dato disponibilità per spendere in questo mercato. L’obiettivo è cominciare a costruire per il prossimo anno una squadra molto più forte di quella attuale”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “In qualità di presidente devo essere multitasking, quindi devo stare attento a tutti gli aspetti. Parlando della squadra, ringrazio Montella per il suo lavoro ma adesso l’allenatore è Iachini, e gli dobbiamo dare tempo. Peccato per il gol subito in extremis col Bologna, ma d’altronde anche noi avevamo pareggiato all’ultimo minuto con l’Inter. Questo è il calcio. Riguardo al mercato, io ho dato disponibilità di spendere per cominciare a costruire la squadra del prossimo anno, che deve essere molto più forte di quella attuale. E’ questo il motivo per cui non voglio giocatore per sei mesi, ma solo a lungo termine”.