Commisso: “Ho detto a Pradè che se prendiamo qualcuno lo voglio per più di sei mesi. Dobbiamo pensare al nostro futuro”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato intervistato da Sky, al termine della partita contro il Bologna: “La squadra con il nuovo allenatore ha più grinta e determinazione e ognuno gioca per l’altro. Ho visto un’altra squadra qui. Chiesa? E’ stato bravissimo. Non ha potuto giocare contro la Roma. Non ha preso vacanze, sono contento che sia rimasto e si sia curato la caviglia. Vediamo chi arriva, niente è concluso. Ho detto a Pradè che se prendiamo qualcuno, lo voglio di più di sei mesi, dobbiamo pensare anche al nostro futuro e a rinforzare la squadra non solo per oggi, ma anche per domani”.