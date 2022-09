Commisso: “Ho fatto rimanere Kouame e Amrabat, se avessi dato retta a tutti avrei dovuto strapagare Torreira e il suo procuratore. Vigliaccata di un giornale che mi ha dato di mafioso”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sulla sua squadra ha dichiarato: “Ho mandato un messaggio a Kouame per non farlo andare via, così come avevo fatto come Amrabat e ora tutti parlano bene di lui. Se Torreira fosse rimasto, forse Amrabat non avrebbe avuto il valore che ha oggi. Tutta la confusione è cominciata con il procuratore di Torreira…è andato a giocare in Turchia per 5 milioni, mentre io a sentire gli altri avrei dovuto spendere 15 milioni e dare grandi commissioni al suo agente e oggi Amrabat non avrebbe”.

E ancora: “Mi è stata fatta una vigliaccata con un articolo da parte de La Gazzetta dello Sport che mi ha chiamato mafioso e questo me lo terrò nel cuore per sempre, così come del fatto che nessuno abbia mosso un dito per me. Sono contento che la squadra sia in Europa, noi vogliamo fare meglio dell’anno passato, ma dobbiamo avere pazienza”.