Commisso: “Ho già speso 300 milioni per la Fiorentina, voglio rendere felici i tifosi e tenere i big. Amrabat l’acquisto per completare il super centrocampo del futuro”

Continua così l’intervista di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ad ESPN: “Quando sono arrivato a Firenze ho detto di chiamarmi Rocco, perché i miei dipendenti mi chiamano così. Abbiamo speso 170 milioni per acquistare la Fiorentina e 70 per il Centro Sportivo, il primo in Italia che accoglierà tutte le squadre. Inoltre, sono stati spesi altri 70 milioni nel mercato invernale per portare la squadra al livello che le dovrebbe competere: in totale sono 300 milioni. Voglio rendere felici i tifosi della Fiorentina e voglio che questa felicità sia reciproca e che porti anche dei trofei. E’ il mio sogno e il mio obiettivo fare del club viola il punto di arrivo per i giocatori. Chiesa è cresciuto a Firenze, ho promesso di tenerlo ed è rimasto. Spero che non voglia andarsene: ha radici in città e Iachini lo ha rivitalizzato. Abbiamo tanti giovani star come Dragowski, Castrovilli e Milenkovic: inoltre abbiamo preso Amrabat per completare il super centrocampo che ho intenzione di vedere nella prossima stagione. Voglio mantenere i migliori giocatori anche il prossimo anno. Voto alla Fiorentina 2019-20? Se il rendimento fosse stato quello del campionato precedente, sarebbe stato un fallimento. Questo è un anno di transizione, un posizionamento a metà classifica mi avrebbe soddisfatto. In autunno abbiamo fatto male e quindi si è deciso di cambiare allenatore e intervenire sul mercato. Siamo andati meglio, ma per adesso non sapremo come andrà a finire. La mia aspettativa per la prossima stagione è quella di vedere la Fiorentina nella parte sinistra della classifica”.