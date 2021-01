Commisso: “Ho visto molto bene i ragazzi, li ho caricati. Sono un bel gruppo e spero in una bella partita a Torino!”

Dopo la vittoria contro il Crotone ottenuta sabato scorso, la Fiorentina di Cesare Prandelli tornerà in campo contro il Torino venerdi sera. In vista del match nel capoluogo piemontese, il Presidente viola Rocco Commisso ha parlato così ai canali ufficiali del club: “Ho visto molto bene i ragazzi, li ho caricati sempre scherzando e con leggerenza. Sono un bel gruppo e spero che si possa fare una bella partita come abbiamo fatto contro il Crotone. Ai ragazzi ho detto che si deve giocare forte”.

