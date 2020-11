Commisso: “I costi del centro sportivo andranno oltre gli 80 milioni. Lo stadio si deve rifare da capo”

Diversi i temi trattati dal numero uno viola Rocco Commisso durante la sua intervista a Lady Radio:

Sulla gestione della società: “Non posso fare promesse che poi non posso mantenere. Ma posso dire che con Rocco nessuno si deve preoccupare di un possibile fallimento della Fiorentina. Questo non succederà, perchè l’ho detto dal primo giorno che i soldi della Mediacom sono veri e non farò gli errori che hanno fatto cinesi al Milan. Dal primo giorno i ricavi sono incrementati molto, ma ancora non possiamo competere con certi club. Io non posso mettere ogni anno 80-100 milioni. Per lo stadio spenderò in necessario se me lo faranno fare, ma si tratta di un progetto a lungo termine”

Sulla situazione in Lega: “Joe Barone ha fatto un gran lavoro rappresentando la Fiorentina in Lega. Io non ci sono mai entrato. Credo sia una bella cosa se si possa mettere più soldi all’interno del sistema calcio italiano”

Su Pedro: “Pradè sa molto meglio di me la situazione e non ho chiaro quelle che sono le nostre possibilità con lui”

Sul Centro Sportivo: “Credo che il Sindaco abbia fatto un grande lavoro portandoci fino a questo punto. Entro gennaio spero di poter cominciare i lavori. A livello di costi credo che andremo oltre gli 80 milioni di euro”

Sullo stadio Franchi: “Lo stadio si deve rifare da capo. Sono stati usati termini come distruggere, demolire… Chiamatelo come volete, ma bisogna ricominciare da zero. Io metto i soldi e faccio quello che voglio fare io. Inutile che altri mi dicano cosa devo fare. Poi se ci sono investitori e benefattori per il nuovo stadio ben vegano”