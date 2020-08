Commisso: ” I Della Valle comprarono la Fiorentina per niente. Nessuna proprietà al primo anno ha fatto meglio di me”

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è intervenuto in Conferenza Stampa per parlare della fine della stagione e dell’inizio della prossima con Beppe Iachini: “Ha conquistato la salvezza subendo solo venti gol, diventando la miglior difesa di tutta la Serie A post lockdown. Prima di Iachini la Fiorentina aveva uno score negativo, poi con Beppe siamo andati bene, anche meglio del Verona di Juric. Abbiamo perso cinque partite, Lazio e Juve sei. Quando uno lavora con me e ottiene risultati, non posso certo mandarlo via”.

E sugli obiettivi: “Voglio essere la prima squadra del mondo (ride, ndr). A parte gli scherzi, qualcuno si è chiesto perchè non possiamo fare come l’Atalanta. Percassi sa fare calcio più di me, ma è anche vero che l’Atalanta il primo anno era in Serie B, e nei primi sei anni dopo ha girato sempre intorno al decimo posto. Un altro esempio è il Bologna: i Saputo sono più ricchi del Canada, ma 49 punti non li hanno mai fatti. La Lazio di Lotito al primo anno era quindicesima. Quest’anno il Sassuolo ha fatto meglio di noi, ma in passato sono stati in C. Cairo ha comprato il Torino in B. I Della Valle hanno comprato la Fiorentina per niente, il primo anno sono arrivati sedicesimi. Questo per dire che neanche i grandi presidenti hanno fatto dei successoni al loro primo anno. Considerate anche che quest’anno noi abbiamo avuto la disgrazia del Covid e dell’inizio disastroso con Montella. Inoltre sei ragazzi hanno avuto il Covid. Non accetto che la gente dica cose non vere. L’unica verità è che nessuna proprietà al suo primo anno ha fatto meglio di me”.