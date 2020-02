Commisso: “I nostri tifosi si meritano di più perché sono i ‘number one’. Chiesa mi aveva promesso un gol e in campo…”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha detto dopo la sconfitta contro l’Atalanta: “Mi è dispiaciuto perché i ragazzi avevano fatto un buonissimo primo tempo. I nostri tifosi si meritavano qualcosa di meglio. Facciamo i complimenti all’Atalanta, loro hanno una squadra forte, noi abbiamo diverse assenze. Tutti sanno che i tifosi di Firenze sono i ‘number one’ e io sono per loro e sono dalla loro parte. Ho visto Chiesa giocare bene oggi, ho visto tanto entusiasmo, mi ha detto “faccio un gol” e lo ha fatto. Ci sono state due sconfitte consecutive, sulla prima ho già detto tutto, per questa volta non c’è da dire niente sull’arbitro. Faccio solo le congratulazioni ai nostri tifosi per come si sono comportati. Ora dobbiamo fare di più per loro”.