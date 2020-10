Commisso: “Iachini? Ha la nostra fiducia. Coi lavori fissi che ci sono in Italia è incredibile che si voglia mandare via un allenatore dopo quattro gare. Stiamo andando meglio dell’anno scorso”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, intervistato da Sky, ha commentato il match vinto dalla propria squadra: “Abbiamo sofferto, la partita, almeno per come l’ho vista io, è stata molto intensa. L’Udinese ha giocato benino e in queste gare arriviamo sempre all’ultimo minuto”.

In settimana c’è stato un chiarimento tra il numero uno viola e il tecnico Iachini: “Ci siamo detti che lui ha la mia fiducia. Qui in Italia, coi lavori fissi che ci sono, è incredibile che si voglia mandare via l’allenatore dopo quattro partite. A questo non ci sto io. Ha la mia e la nostra fiducia, ha portato avanti la squadra, ha fatto bene: siamo nella zona sinistra della classifica. L’anno scorso abbiamo fatto 49 punti, adesso stiamo viaggiando ad una media che ci porta ad una proiezione di 54 punti, così stiamo andando meglio dell’anno passato, andiamo avanti così. Ho sempre detto che non farò mai una promessa che non posso mantenere e così sarà”.