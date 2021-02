Commisso: “Il 2020 di Mediacom, un anno record”. Per la Fiorentina, non mancheranno le risorse economiche…

“Sono orgoglioso di annunciare i risultati per l’anno 2020, un anno record, che ci ha regalato dei risultati davvero eccezionali, di fronte alle grandi sfide economiche e operative causate dalla pandemia del coronavirus” – ha affermato Rocco B. Commisso, fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Mediacom e patron della Fiorentina. L’ultimo trimestre del 2020 ha rappresentato il 96º trimestre consecutivo in cui si sia verificata una crescita dei ricavi rispetto all’anno precedente. Visti i risultati straordinari della Mediacom, non mancheranno le risorse da investire nella Fiorentina, augurandoci che presto il club viola prenda a modello proprio l’amata azienda del tycoon italo-americano.