Commisso il blocca Juventus: Le sue richieste economiche hanno fermato le velleità del club bianconero

L’interesse della Juventus per l’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa, è sicuramente datato. Però, da quanto Rocco Commisso ha preso le redini del club viola, l’offensiva bianconera è stata meno deciso rispetto al passato. Su Tuttosport si legge che questo comportamento dei bianconeri è stato determinato dalla posizione assunta dal presidente gigliato che chiede 70 milioni di euro ben poco trattabili per il cartellino del calciatore. Peraltro non si intravedono nemmeno spiragli legati all’inserimento di una contropartita tecnica da parte della Juve, per poter ridurre l’esborso economico.