Commisso: “Il bollettino sui positivi alla Fiorentina. Anche a New York la situazione non è positiva”

Continua così l’intervento di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, a Lady Radio: “Vlahovic, Cutrone e Pezzella si sentono bene: nessun altro giocatore ha sintomi. Non tutti hanno fatto i tamponi tra i dipendenti della Fiorentina. Non hanno febbre, sono isolati e stanno a casa come tutti dovrebbero fare. Poi abbiamo un dipendente a Careggi, un altro a Torregalli e un altro ancora a Santa Maria Annunziata a Bagno a Ripoli. Il primo ad aiutarmi quando stavo per svenire in America è Luca Pengue, che è stato in ospedale per tre giorni ma è tornato a casa e può stare con la sua famiglia. In New Jersey e a New York la situazione non è positiva: io, mia moglie e mia figlia stiamo in casa da una settimana. Vicino a noi ci sono aree che sono contagiate e alcune sono state chiuse come Codogno. I positivi sono molti di più di ieri, ma mai come l’Italia che è il centro della pandemia. Dobbiamo andare avanti e superare la malattia”.