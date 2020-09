Commisso: “Il centro sportivo mi costerà la metà dello Juventus Stadium. Non sono venuto a Firenze a fare i soldi, ma nemmeno a buttarli”

Mentre aspetta novità sullo Stadio, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è orgoglioso per il centro sportivo che nascerà a Bagno a Ripoli: “Che mi costerà come un ministadio – dichiara al Corriere della Sera – Più della metà dello Juventus Stadium. E non ci farò business. Lo sa che la Fiorentina non ha mai nemmeno avuto una sede di proprietà?. Mentre ora ‘rischia’ di avere in futuro un centro sportivo, uno stadio e una zona commerciale: “Tutte strutture che resteranno alla città”.

Commisso è convinto che la Fiorentina diventerà competitiva: “Se un centro commerciale fuori Firenze riesce a fare 19 milioni di visitatori in un anno, lo stadio e le strutture della Fiorentina potranno farne almeno due. E i turisti spendono. Un affare? Non per me. Ma attenzione: io non sono venuto qui a fare i soldi, però non sono venuto nemmeno a buttarli”.