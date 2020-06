Commisso: ” Il mercato è diverso ma di sicuro voglio che la Fiorentina stia nella parte sinistra della classifica. Iachini? Vediamo cosa succede nel finale di stagione”

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, parla anche di futuro tecnico, tra Iachini e il mercato: “Su Iachini dico subito che è stato preso e mi ha impressionato, in questi mesi è stato a Firenze, è stato malato e non lo sapeva. Ha tutto il mio supporto, dobbiamo vedere cosa succede nelle ultime partite, non sono al 100% sicuro che riusciamo a… faccio le corna. Gli dico di concentrarsi e di far concentrare tutta la squadra cosicché possiamo ripartire nella prossima stagione per arrivare più in alto. Pradè? E’ stato riconfermato in un momento brutto per lui, ho detto a Barone di intercedere per me. Colpi di mercato? Non prometto niente perché dal primo giorno ho detto che non avrei fatto promesse non avrei potuto mantenere. Pradè mi dice che il mercato è diverso e al posto dei soldi gireranno molte contropartite. Certamente la voglia del prossimo anno è quella intanto di non rimanere nella parte destra della classifica, non è accettabile. Voglio stare a sinistra, più in alto possibile”.

0 0 vote Article Rating