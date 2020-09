Commisso: “Il rischio che perda l’entusiasmo c’è e qualcuno si prenderà le sue responsabilità. Nessun turista con le scale elicoidali, quelli li porto io con il nuovo stadio”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, vuol costruire un nuovo stadio e non utilizza mezzi termini: “Nessun turista arriva con le scale elicoidali, i turisti li porto io col nuovo stadio. Questo ve lo prometto. Se sto perdendo l’entusiasmo? Questo è il rischio che c’è e qualcuno se ne prenderà le responsabilità. Commisso vuol fare qualcosa di bello e che rimarrà a Firenze anche dopo la mia morte. A Bagno a Ripoli potrete avere un esempio di quello che ho in mente. Questo stadio si deve ‘distruggere’. A me piacciono le cose nuove. Non posso mettere un tetto qui, un altro tetto là e un altro pezzetto dall’altra parte”.

