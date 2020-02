Commisso: “Il terzo scudetto? Possiamo arrivare in alto se potrò fare investimenti. I soldi non sono un problema”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha ambizioni importanti per il futuro della squadra e non le nasconde: “Il terzo scudetto? Io credo che si possa arrivare in alto – ha dichiarato Commisso al Corriere dello Sport-Stadio – se potrò fare investimenti. Ho sempre detto che i soldi non sono un problema, è vero, ma attenzione: perché quello che posso destinare alle infrastrutture non rientra nei vincoli del Fair Play Finanziario. Ecco perché avevo chiesto in questo ambito di poter fare tutto “fast, fast, fast”.