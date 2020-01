Commisso: “In Italia troppi poteri, e certe volte non tutti parlano tra loro. Mercato? Può darsi che ci sia qualche fake news…” VIDEO FN

Dopo l’incontro con il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, ha parlato anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “Fino ad oggi si è stati fast, qui ci sono circa 25 ettari di terreni privati. Il Comune di Bagno a Ripoli ci ha fornito una grande accoglienza e gli architetti stanno lavorando davvero veloce: spero di poter iniziare i lavori verso la metà di settembre (come anche ha affermato il sindaco Casini). Si arriva a 70 milioni di investimento nello spazio di due anni. Stadio? Lasciamo stare ciò che è stato detto ieri. Andiamo avanti e vediamo se possiamo fare le cose e concludere più velocemente e ragionevolmente. Serve che la politica e che la burocrazia ci aiuti. Ci sono troppi poteri e certe volte non tutti parlano tra loro. Stadio a Bagno a Ripoli? Non credo ci sia la possibilità. Ognuno ha le proprie esigenze, ma io ho già detto al sindaco quello che voglio fare. Mercato? C’è l’intensione di rinforzare subito la squadra. Le trattative proseguono ma non ci sono news, magari qualche fake news invece c’è”.