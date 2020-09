Commisso: “In Serie A non mi sento secondo a nessuno ma se i nostri ricavi non crescono non possiamo competere. Mi citano l’Atalanta ma dateci tempo che anche loro ce ne hanno messo un po’…”

Rocco Commisso parla anche del mercato della Fiorentina a Rtv38: “Credo che i tifosi avranno più rispetto se gli dico la verità. La Fiorentina anni fa era sui 100 milioni di fatturato, è scesa ai previsti 82 di quest’anno, per cui siamo calati, l’anno scorso abbiamo sfiorato la Serie B e non abbiamo ancora infrastrutture. Il Covid ha influenzato moltissimo la situazione della Fiorentina e delle altre, io personalmente non mi sento secondo a nessuno in Serie A ma se non andiamo avanti con i ricavi diventa impossibile competere. Mi citano l’Atalanta, è stata comprata quasi a niente in Serie B, hanno fatto 5 anni oltre la metà della classifica. Noi al primo anno abbiamo fatto meglio di loro e non mi voglio confrontare con loro, c’è bisogno di tempo. Sono disposto a comprare altri giocatori se c’è bisogno ma abbiamo fatto un grandissimo lavoro già a gennaio. Spero che facciamo meglio del decimo posto, di più non voglio dire”.

