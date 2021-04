Commisso in versione ultras: Pugni al cielo e abbracci. Tutta la tensione accumulata dal presidente FOTO

Allo stadio Bentegodi di Verona, a seguire la partita di ieri sera c’era tutto lo stato maggiore della Fiorentina. E al gol di Caceres, arrivato al 65′, la gioia in tribuna è stata irrefrenabile.

Il presidente Rocco Commisso e suo figlio Joseph sono letteralmente saltati sulla poltroncina, pugni al cielo. Il numero uno gigliato in versione ultras, un’immagine mandata subito in onda in televisione; un qualcosa che ha fatto capire a tutti anche quanta tensione ci fosse dietro a questa gara e quanto lo stesso Commisso sentisse questa sfida.

E dopo i pugni al cielo il grande abbraccio liberatorio con Joseph.