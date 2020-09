Commisso incontra la squadra. Parole al miele per Vlahovic: Inaccettabili gli insulti che gli sono piovuti

Questa mattina il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, il direttore generale Joe Barone e il direttore sportivo Daniele Pradè hanno incontrato e parlato con la squadra. Parole di grande affetto sono state spese per l’attaccante Dusan Vlahovic, che ha vissuto una serata negativa sabato scorso a Milano, fallendo la grande opportunità per chiudere la gara da solo davanti ad Handanovic. Per la società sono inaccettabili gli insulti che gli sono stati rivolti a fine partita e c’è la volontà ancora di sostenerlo.

