Commisso: “Incontro molto positivo con il sindaco di Campi Bisenzio. Possibile fare uno stadio là con costi ragionevoli e tempi giusti. Ma non è unica opzione e alla Mercafir…” VIDEO FN

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, era presente all’incontro con il sindaco di Campi Bisenzio. Un colloquio che ha avvicinato le parti: “E’ stato un bellissimo incontro. C’era la possibilità di fare lì il centro sportivo, c’era l’opzione, ma abbiamo deciso di farlo a Bagno a Ripoli. Ora c’è la possibilità di fare lo stadio, con costi ragionevoli e tempi giusti. Voglio dire che è stato un incontro molto positivo. Se io sono importante per Firenze, Firenze deve aiutarmi a fare le cose al prezzo giusto. Io sono stato infastidito per aver visto determinate cose. Se loro mi vogliono a Campi Bisenzio, loro mi devono incentivare ed incentivare la Fiorentina ad andare là. Noi non partecipiamo al bando per come è stato fatto, partecipiamo con un’offerta condizionata e dopo dobbiamo aspettare. Campi strada principale? No, ci sono altre opzioni, è una via. Ringrazio il sindaco che è stato uno di quelli che mi ha ascoltato dal primo giorno, nessun altro sindaco ha fatto questo, fuorché Firenze”.