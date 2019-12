Commisso intanto è a caccia anche di un nome internazionale: ecco il suo candidato

Detto che il favorito per subentrare a Montella ad ora resta Beppe Iachini, c’è sempre la soluzione a sorpresa su cui sta lavorando Rocco Commisso: il patron viola vorrebbe un nome internazionale per rilanciare la sua Fiorentina. In particolare, secondo la Rai, il nome sarebbe quello di Laurent Blanc, noto più per la sua carriera da calciatore ma tecnico per tre anni del Paris Saint Germain, tra il 2013 e il 2016. Blanc, classe ’65, è fermo però da tre anni e con sé porterebbe di fatto un certo blasone ma forse non proprio un adattamento immediato alla Serie A e alla complessa situazione della Fiorentina.