Commisso: “Io accentratore? Per gli opinionisti pappagalli è così. Ecco quando manderò via Iachini”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto a Radio Rai. Queste le sue parole: “Castrovilli? Gli ho sempre detto di non scherzare e non lo sta facendo. Gaetano è un ragazzo di buon cuore e come proviene da una famiglia del sud. Io accentratore? Se sento gli opinionisti pappagalli è così, ma in realtà non è la verità. Sono via dalla Mediacom da più di un mese, da un’azienda con degli ottimi risultati. Per la Fiorentina sto spendendo molto sia per rinforzare la rosa che per le infrastrutture. Iachini? Lo manderò via quando le squadre sotto di noi manderanno via prima i loro allenatori. Le partite contro Sampdoria e Spezia non mi sono piaciute, possiamo fare meglio. Amrabat? Non ho mai consigliato calciatori, l’ho visto giocare in tv e ho suggerito ai dirigenti di prenderlo. Sulle 75 operazioni fatte, ho messo bocca solo quella vicenda: è comunque un mio dovere sapere cosa succede nell’agenda. Ho molto rispetto del lavoro di Pradè e Barone“.

0 0 vote Article Rating