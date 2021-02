Commisso: “La Fiorentina è dei tifosi. Prima o poi lo Stadio andrà fatto. Adesso voglio sapere costi e tempi del nuovo Franchi”

Rocco Commisso, rispondendo ad una domanda di un tifoso via social a fine inaugurazione, è tornato sulla vicenda stadio e non solo:

“La squadra è dei tifosi, non di politici, allenatori o giocatori. Fate il vostro lavoro affinché la politica, la città di Firenze e la Regione capiscano che la Fiorentina è un patrimonio, e come tale deve essere trattata. Ho sempre detto che voglio rimanere qui nell’area metropolitana di Firenze, e prima o poi questo stadio andrà fatto. Quello che voglio dal sindaco è che dica, non domani ma oggi, di mettere tot soldi e coinvolgere le varie archistar che vuole. Ci sto, ma devo capire i benefici che ci saranno. Qualcuno deve dire se le cose si faranno e in quanto tempo, cosi sappiamo tutti cosa vorremmo fare. Non ho molta fiducia nella velocità dei tempi. Poi c’è il fatto che tra un anno e mezzo scadrà la concessione, e lì dovremo capire cosa succederà: questa procedura andrà fatta più velocemente possibile col Comune”.