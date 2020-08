Commisso: “La Fiorentina sta prendendo il 95% del mio tempo. Io non sono qui per mandare via le persone. Montella…”

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è intervenuto in Conferenza Stampa per parlare della fine della stagione e dell’inizio della prossima. Sulle differenze con Mediacom: “Tra quattro giorni pubblicheremo i risultati del secondo trimestre. Posso dire che saranno bellissimi. Sarà l’ennesimo trimestre dove siamo andati avanti rispetto all’anno passato, in un clima economico che è stato il peggiore della mia vita. Dopo venticinque anni di Mediacom, ora è una delle migliori società in America. Noi diamo i risultati per trasparenza. A Mediacom ho dei professionisti che sono con me dei trecento anni, c’è una solidità manageriale di cui sono orgoglioso. Nella Serie A e nella Fiorentina, io sto spendendo il 95% del mio tempo, e dovete pensare che rispetto alla Mediacom la Fiorentina è una società piccola. Ma questo è il calcio. Quando andrà tutto bene mi prenderò una vacanza, come tutti in Italia, compresi i politicanti”.

E sulle chiamate di Montella e Iachini: “Io ho una predisposizione per non mandare via le persone. Non sono qui a mandare via gente e rovinargli la carriera, so che le decisioni che prendo avranno un potenziale risultato. In Serie A, solo quest’anno, ci sono stati dieci cambi di allenatore. In alcune squadre più di un cambio. Quando arrivai, ero fast fast fast e ho incontrato solo Pradè, nessun altro. Lui disse sì. Due settimane dopo siccome Montella era in vacanza negli USa, a New York lo riconfermammo”.

E sempre sul tecnico campano: “Lui fece bene alla prima stagione alla Fiorentina. Per questo gli ho dato l’opportunità per fare bene anche con noi e gli abbiamo messo Pradè a prendere i giocatori. Dopo è successo ciò che è successo, Montella ha perso alcune partite e da lì abbiamo preso la decisione di andare avanti senza di lui. Mi portarono alcune possibilità e lì ho scelto Iachini”.