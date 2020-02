Commisso, la Juventus e il tè di Nedved: Il presidente della Fiorentina diventa una star dei cartoni. E spuntano anche Trump e Sarri

Lo scambio di battute al vetriolo tra Rocco Commisso e Pavel Nedved dopo Juventus-Fiorentina ha fatto il giro del mondo. Il presidente viola e il vicepresidente bianconero sono diventati anche protagonisti di un cartoon video realizzato da Mediaset per la rubrica “Cartoons XXL”. Nella stessa scena compaiono anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l’allenatore Juve, Maurizio Sarri. Tutto parte da un invito per un tè del numero uno viola che poi si tramuta in un tiè (gesto dell’ombrello) all’indirizzo del duo juventino.

