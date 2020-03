Commisso: “La Juventus è un esempio per le altre società. Non è ancora il caso di ripartire con gli allenamenti”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a La Politica nel Pallone, trasmissione in onda su GR Parlamento Rai: “In un certo senso la situazione è peggio anche dell’11 settembre. Fino ad oggi negli States ci sono 2000 morti, mentre in Italia il numero è superiore a 10000. Fino ad oggi nella Mediacom c’è solo un dipendente positivo, mentre nella Fiorentina ce ne sono stati 12. La raccolta fondi è già arrivata sopra 700.000 euro ed è la più grande fatta in Toscana: sono contento per questo, ci sono stati oltre 2000 donatori e ognuno è importante. Sono già stati distribuiti negli ospedali e utilizzati per comprare diversi strumenti, tra cui cinque respiratori. Allenamenti? No, non è ancora il caso di ripartire. Non è ancora finita l’emergenza, non sappiamo ancora quando arriveremo a zero casi in Italia. Oggi dobbiamo pensare alla salute e solo dopo al calcio. Stipendi? Quello che ha fatta la Juventus è una bella iniziativa. Anche noi siamo al lavoro per studiare cosa fare e valutare attentamente come potrà andare il calcio italiano. La società bianconera è un esempio per tutte le altre società”.