Commisso: “La Mediacom non licenzierà nessuno. La Fiorentina ha realizzato la più grande raccolta di fondi tra tifosi in Italia”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a Fox Business: “Sono contento perché posso dire che tutti i dipendenti della Mediacom sono al sicuro dal Coronavirus perché lavorano da casa. Negli ultimi anni abbiamo avuto buoni investimenti e Mediacom non licenzierà nessuno: questo mi rende orgoglioso. L’Italia? Sfortunatamente è la nazione più colpita da questa pandemia: l’emergenza è partita la Nord, ma è arrivato anche al Sud. Tutto si è fermato, anche la bellissima Firenze di cui sono il proprietario della squadra di calcio. Tutti i dipendenti sono nelle proprie abitazioni: alcuni di loro sono stati contagiati ma adesso per fortuna stanno tutti bene. L’Italia dovrebbe aver toccato il picco più alto, ma non ci sono certezze. I soldi che abbiamo raccolto andranno per l’acquisto di materiali per gli ospedali di Firenze e dintorni. Abbiamo realizzato la più grande raccolta di fondi tra tifosi in Italia”.