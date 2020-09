Commisso: “La nostra squadra è pronta così però se ci sarà un’opportunità la coglieremo. Gli investimenti li abbiamo già fatti tra la scorsa estate e gennaio” VIDEO FN

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è tornato a Firenze dopo una lunga assenza, causa emergenza Covid. Il numero uno viola, prima di entrare nell’albergo che l’ospita nel capoluogo toscano, ha però rilasciato qualche dichiarazione: “E’ da 7 mesi che non tornavo in Italia. Sono stato chiuso tra casa e ufficio in questo periodo. Quanto resterò? Speriamo qualche mese, ora che sono tornato voglio restare il più possibile. Voglio vedere il nuovo centro sportivo. Lo stadio? La Fiorentina ha fatto un grande lavoro coi propri legali ed è venuto fuori questo emendamento. Un po’ più fiducia adesso c’è, ma lo stadio si deve fare come dico io. Mercato? Quello che ha detto Pradè lo condivido, credo che abbiamo la squadra già fatta, però se ci sarà un’opportunità cercheremo di coglierla. C’è stata una rivoluzione nella squadra negli ultimi due anni con l’85% di nuovi giocatori. Abbiamo fatto molti investimenti tra la scorsa estate e a gennaio. Non vi aspettate soldi perché il sistema è cambiato. Ci sono molte squadre che non sono a posto con i conti, ma la Fiorentina non ha alcun debito con le banche. E’ ok dal punto di vista finanziario, ma non è che posso spendere quanto voglio ogni anno”.

