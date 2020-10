Commisso: “La prossima settimana torno in America, qui vengono fatte troppe critiche”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è stato intercettato da Italia 7 prima di Fiorentina-Udinese. Queste le sue parole: “Appena torno negli Usa voterò ma non è detto che debba dire per chi esprimerò la preferenza. Il DPCM? I casi di Covid sono in aumento, auguriamoci che gli ospedali possano tenere duro. Il ct Mancini? Ogni tanto viene a vedere la partita: con lui parliamo di calcio. La settimana prossima riparto per l’America, qui ci sono un po’ troppe critiche”.

