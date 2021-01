Commisso, la squadra ha bisogno di un restyling più del Franchi. Castrovilli in posizione frangiflutti è la mossa vincente…per Gattuso

Un’imbarcata che finisce sugli annali statistici (in negativo) della Fiorentina. Umiliati da un Napoli che usa il secondo tempo come un buon allenamento, facendo esordire un Primavera e ricalcare il campo a giocatori dati per scomparsi.

Meglio evitare pagelle individuali: sarebbero voti da temperature polari. Castrovilli in posizione frangiflutti è la mossa vincente… per Gattuso.

Presidente Commisso, la squadra (e dintorni, dal tecnico ai dirigenti) ha bisogno di un restyling più del Franchi.

