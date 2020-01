Commisso lascia Firenze: Le decisioni importanti che deve ancora prendere

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sta per lasciare Firenze, destinazione Stati Uniti. Lo fa avendo visto la sua squadra ottenere una qualificazione insperata, per come si era messa la gara con l’Atalanta, ai quarti di finale di Coppa Italia. “E’ la vittoria più bella della mia gestione. E’ stata una partita eroica” spiega tronfio di soddisfazione.

Ma anche dagli States, Rocco avrà decisioni importanti da prendere. In ballo restano il prosieguo del mercato, con l’arrivo di almeno un altro paio di calciatori, e la questione stadio che è stata affrontata in questo periodo, ma non certo risolta.

Di lavoro ce ne sarà ancora molto da fare, ma almeno si ha la sensazione che la barca stia dondolando meno e stia entrando in un laghetto molto più calmo e tranquillo.