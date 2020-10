Commisso: “Le critiche sono andate avanti troppo e non solo nei miei confronti. Con Montella abbiamo sbagliato…”

Ospite negli studi di Rtv38, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha esordito parlando dell’ipotesi Play Off: “Penso che il campionato continuerà, nessuno ci ha detto altre cose. Un anno in viola? E’ stato intenso, tanti incontri e tante cose. Non mi aspettavo tanto; con i momenti belli ci sono state anche le critiche. In alcuni momenti le critiche sono andate troppo avanti, non solo nei miei confronti ma anche nei confronti di Pradè o Joe Barone. Chi critica loro è come se criticasse me. Non si può criticare senza dare opportunità di rispondere a chi è criticato. Quando qualcuno dice “Rocco hai sbagliato con Montella, o con Chiesa”. Abbiamo sbagliato con Montella; abbiamo preso Pradè velocemente poi Montella è venuto a trovarmi a New York. Con la mia azienda sono abituato a dare un’opportunità alla gente”.

