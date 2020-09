Commisso: “Lo stadio è il mio cruccio, siamo dietro a quelli che incassano più di noi. Eppure ci stiamo mettendo molti soldi”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato a Sky dopo la partita contro l’Inter: “Ribery è un miracolo della natura. L’anno scorso è venuto a Milano e gli hanno fatto gli applausi e stasera lo stesso. Abbiamo una squadra più forte della scorsa stagione. Io non ho debiti alla Fiorentina, posso fare quello che voglio. Sono una persona che sa fare business. Ci stiamo mettendo molti soldi e vediamo che cosa possiamo fare. Il percorso però è più lungo di un solo anno: l’obiettivo è quello di rimanere sulla parte sinistra della classifica e possiamo sognare qualcosa di più. Milenkovic? Ad oggi dico che rimangono tutti, domani non so. Non so neanche se sarò vivo. Lo stadio il nostro cruccio? Sì, specialmente per la Fiorentina. Siamo ottavi per ricavi in Italia e le squadre che hanno fatto meglio di noi sono quelle che hanno incassato più soldi”.

