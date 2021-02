Commisso: “Mercato finito, a meno che non ci sia una sorpresa. Abbiamo portato la Fiorentina dal sedicesimo al decimo posto”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto all’interno della trasmissione Radio Anch’io Sport su Radio Uno Rai, dichiarando: “Io sono soddisfatto con tutti, quando ho da fare delle critiche ai miei le dico in privato. Come mercato abbiamo finito, a meno che non ci sia una sorpresa, che neanche io conosco. Guardiamo la realtà e la realtà è che quando sono arrivato io a Firenze, la Fiorentina era al sedicesimo posto. In un anno gli abbiamo fatto guadagnare sei posizioni, perché abbiamo finito decimi. Quest’anno non abbiamo cominciato bene e abbiamo cambiato allenatore. Ma eravamo 17esimi e ora siamo undicesimi e nessun altro club nel frattempo ha guadagnato sei posizioni”.

